3.4 مليون طن احتياطي مصر من القمح لأربعة أشهر

خالد بدر الدين









أعلن علي المصيلحي، وزير التموين، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي الاستهلاك المحلي لأكثر من 4 شهور ونصف الشهر، وأن مصر لديها أكثر من 3.4 مليون طن من القمح المستورد.





ذكرت وكالة رويترز أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ومن المتوقع أن تشتري حوالي سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية التي بدأت أول يوليو الماضى.





كان حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قد أعلن أن مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، تخطط لزراعة 3.6 مليون فدان بالقمح، هذا الموسم، ارتفاعًا من حوالي 3 ملايين فدان، العام الماضي، وتم بالفعل زراعة حوالى 1.6 مليون فدان حتى الآن.



