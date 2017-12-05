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اقتصاد وأسواق
قابيل يقرر تشكيل أول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 08:39 م
طارق قابيل
أخر الأخبار
طارق قابيل
كلّف نديم إدوار إلياس برئاسته
أحمد اللاهونى
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا قبل قليل، بتشكيل أول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة والتغليف.
ووفقًا لقرار الوزير جاء تشكيل المجلس كالتالى: نديم إدوار إلياس رئيسًا، وعضوية كل من جورج نوبار، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد جابر، وحسام رفعت، ومحمد رشاد، وخالد عبده، وشريف إبراهيم المعلم، وهانى سليم عزيز، ومحمد مصطفى عاشور.
ووجه الوزير فى قراره المجلس، بدراسة مشاكل صادرات القطاع ووضع مقترحات لسبل حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص، وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية وتقديم ما يلزم لتحديثها.
وزارة الصناعة والتجارة
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