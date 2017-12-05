قابيل يقرر تشكيل أول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة

كلّف نديم إدوار إلياس برئاسته

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا قبل قليل، بتشكيل أول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة والتغليف.

ووفقًا لقرار الوزير جاء تشكيل المجلس كالتالى: نديم إدوار إلياس رئيسًا، وعضوية كل من جورج نوبار، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد جابر، وحسام رفعت، ومحمد رشاد، وخالد عبده، وشريف إبراهيم المعلم، وهانى سليم عزيز، ومحمد مصطفى عاشور.