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توقيع بروتوكول بين الإسكان والتعليم لإنشاء جامعة العلمين
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 08:36 م
وزير التعليم العالي والإسكان
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وزير التعليم العالي والإسكان
المال خاص
وقَّع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الإسكان والتعليم العالي، لإنشاء وتشغيل جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (جامعة أهلية)، بمدينة العلمين الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تم الاتفاق على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير قطعة أرض بمساحة مناسبة لإنشاء جامعة بمدينة العلمين الجديدة، وتوفير التمويل اللازم لأعمال الإنشاءات وتنفيذها".
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتجهيز المقر والمعامل بأحدث الأجهزة والمفروشات، وإدارة الجامعة وتشغيلها، وتوفيرالكوادر التعليمية والإدارية اللازمة لتقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة، وذلك فور استلام المقر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان " تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد واستخراج جميع المستندات المطلوبة من خرائط مساحية معتمدة موضحاً بها رقم القطعة ومساحة وإحداثيات وأبعاد الأرض المزمع بناء الجامعة عليها، والتى تمكن وزارة التعليم العالى من بدء أعمال التصميم، وذلك بعد التنسيق مع الاستشاري المصمم للمخطط العام للمدينة، كما تلتزم هيئة المجتمعات بإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية والإلكتروميكانيكية اللازمة لإنشاء الجامعة، على أن يؤخذ فى الاعتبار عند عمل التصميم التوافق مع الكود المصري ومعايير إنشاء الجامعات وتحقيق الاعتبارات البيئية لمدينة العلمين الجديدة".
وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم أيضاً بإمداد وزارة التعليم العالى بكل المعلومات المتعلقة باشتراطات البناء الخاصة بتلك الأرض.
وأشار إلى أن النسبة البنائية المسموحة، وعدد الأدوار، والارتدادات وكل ما يجب على المصمم أخذه فى الاعتبار عند إعداد الرسومات الهندسية، واستخراج تراخيص البناء اللازمة بعد إعداد الرسومات الهندسية بمعرفة وزارة التعليم العالى، بجانب توفير التمويل اللازم لأعمال الإنشاءات للمراحل المختلفة للجامعة والقيام بأعمال الإنشاءات طبقاً للرسومات المعتمدة والجدول الزمنى المعتمد من الطرفين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه من المقرر أن تضم جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، الكليات التالية: (كلية الهندسة والتكنولوجيا - كلية العلوم الأساسية - كلية الصيدلة - كلية الطب - كلية القانون الدولي - كلية علوم الإدارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الفنون والتصميم)، لاستيعاب 25 ألف طالب.
من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: تتضمن التزامات ومهام وزارته، ما يلي: تحديد الكيانات والتخصصات المطلوب توافرها بالجامعة طبقاً للموقع الجغرافي والهدف التنموي المرجو من إنشاء الجامعة، ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للجامعة للوقوف على سير العمل من حيث الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والرسومات الهندسية المعتمدة من الطرفين، إضافة إلى تجهيز وتأثيث الجامعة والمعامل الخاصة بالكليات، وإدارة الجامعة وتشغيلها، وتوفيرالكوادر التعليمية المتخصصة والإدارية اللازمة لتقديم أفضل خدمة تعليمية متطورة، وذلك فور استلام مراحل الجامعة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف الوزير: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تكون مهامها كالتالى: الإشراف على الأعمال بمراحلها المختلفة وتذليل عقبات التنفيذ، وحل المشاكل الطارئة التى قد تواجه تنفيذ المشروع فى أى مرحلة من مراحله، ومتابعة أعمال التشغيل بعد الانتهاء من تنفيذ مراحل الجامعة المختلفة، وتحديد نسبة مشاركة كل من الطرفين بالمشروع وتبعاته، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون اسم الجامعة (جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا).
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