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ثقافة وفنون
الدورة الثالثة للصوت الذهبي بالهناجر تختتم الخميس
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 08:30 م
مسرح الهناجر
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مسرح الهناجر
سلوى عثمان
تختتم، في الثامنة مساء الخميس 7 ديسمبر، فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة الصوت الذهبي، بمسرح مركز الهناجر للفنون، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل هذه الدورة اسم مؤسسها الفنان الراحل محسن فاروق.
قال فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن مسابقة الصوت الذهبي أعلن عنها خلال أغسطس الماضي، للشباب من سن 18 إلى 30 سنة، وتقدم لها 168 متسابقًا من محافظات المنوفية، والشرقية، والغربية، وبني سويف، والدقهلية، والإسماعيلية، وقنا، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والإسكندرية، والبحيرة، والأقصر، والقاهرة، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الفنان أحمد عبد الله، وعضوية الفنان القدير هاني شنودة، والدكتورة تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، والناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مسئول البرامج الموسيقية بإذاعة البرنامج الثقافي، والدكتور علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقي العربية. وأضاف أن هذه الدورة مهداة لروح الفنان القدير محسن فاروق مؤسس المسابقة.
يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المسابقة في دورتيها السابقتين، وغناء مجموعة من الأغاني للمتسابقين، منها يا غصن نقا، إمتى الزمان، حب الوطن، مصر تتحدث عن نفسها، أمانة عليك، ويعقب ذلك إعلان أسماء الفائزين العشرة، وتشمل الجوائز شهادات تقدير وميداليات، بالإضافة لجوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل، الحفل تقديم الدكتور حسن الشاذلي.
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