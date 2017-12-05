الدورة الثالثة للصوت الذهبي بالهناجر تختتم الخميس

سلوى عثمان

قال فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن مسابقة الصوت الذهبي أعلن عنها خلال أغسطس الماضي، للشباب من سن 18 إلى 30 سنة، وتقدم لها 168 متسابقًا من محافظات المنوفية، والشرقية، والغربية، وبني سويف، والدقهلية، والإسماعيلية، وقنا، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والإسكندرية، والبحيرة، والأقصر، والقاهرة، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الفنان أحمد عبد الله، وعضوية الفنان القدير هاني شنودة، والدكتورة تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، والناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مسئول البرامج الموسيقية بإذاعة البرنامج الثقافي، والدكتور علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقي العربية. وأضاف أن هذه الدورة مهداة لروح الفنان القدير محسن فاروق مؤسس المسابقة.