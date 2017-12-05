EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
جلسة مناقشات بين ميناء دمياط وبرايس ووتر
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 08:27 م
جلسة مناقشات بين ميناء دمياط وبرايس ووتر
أخر الأخبار
جلسة مناقشات بين ميناء دمياط وبرايس ووتر
محمود محسن
التقى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز إحدى كبرى بيوت الخبرة المصنفة عالمياً فى مجال إعداد دراسات الجدوى للمشورعات الكبرى والمكلفة بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة الحاويات الثانية بالميناء.
تم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط الهامة والملاحظات التى ظهرت أثناء العرض التقديمى لمسودة الدراسة المقدمة من الشركة والمتضمنة دراسة للجدوى الفنية والمالية والدراسة التسويقية للمشروع وملاحظات الهيئة عليها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فروع الشركة بالهند ودبى والقاهرة.
واختتم الا جتماع بعدة توصيات يراعى الأخذ بها عند إعداد النسخة النهائية من الدراسة الكاملة للمشروع.
ووجه اللواء صالح بإعداد قاعة الإجتماعات بالتجهيزات اللازمة والتى تتيح وتسهل التواصل الدائم والمستمر مع جميع أنحاء العالم عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث تمت هذه التجهيزات بالجهود الذاتية بأيدى مهندسى الإدارة الألية بالهيئة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا