جلسة مناقشات بين ميناء دمياط وبرايس ووتر

محمود محسن



التقى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز إحدى كبرى بيوت الخبرة المصنفة عالمياً فى مجال إعداد دراسات الجدوى للمشورعات الكبرى والمكلفة بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة الحاويات الثانية بالميناء.



تم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط الهامة والملاحظات التى ظهرت أثناء العرض التقديمى لمسودة الدراسة المقدمة من الشركة والمتضمنة دراسة للجدوى الفنية والمالية والدراسة التسويقية للمشروع وملاحظات الهيئة عليها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فروع الشركة بالهند ودبى والقاهرة.



واختتم الا جتماع بعدة توصيات يراعى الأخذ بها عند إعداد النسخة النهائية من الدراسة الكاملة للمشروع.



ووجه اللواء صالح بإعداد قاعة الإجتماعات بالتجهيزات اللازمة والتى تتيح وتسهل التواصل الدائم والمستمر مع جميع أنحاء العالم عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث تمت هذه التجهيزات بالجهود الذاتية بأيدى مهندسى الإدارة الألية بالهيئة .

