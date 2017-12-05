يا أنا يا إنتي تبدأ الأربعاء على MBC مصر 2

رحاب صبحى :





تبدأ قناة MBC مصر2، عرضها يومياً بداية من غدا "الأربعاء" في التاسعة مساءً. الدراما الكوميدية الإجتماعية الشهيرة "يا أنا يا إنتي"





تسلط الدراما الإجتماعية "يا أنا يا إنتي" الضوء على التفاوت في التصرفات والسلوكيات بين الفتاه الأرستقراطية "سهوكة" والمدللة بإسم سوسو وتُجسدها "سمية الخشاب"، وبين الفتاة الشعبية البسيطة "دواهي" والمدللة بإسم دودو وتُجسدها "فيفي عبده".



ويتعرض المسلسل لإختلاف الطباع وطريقة التعامل خاصة عندما تضطرهما الظروف للتعاون في النصب وإنتحال أسماء سيدتين أرستقراطيتين بإسمي "قسمت هانم" و "أرزاق هانم" مما يُسبب لهن الكثير من المواقف الطريفة والضاحكة.





مسلسل "يا أنا يا إنتي" بطولة كل من سثمية الخشاب، وفيفي عبده، وسامح الصريطي، ووفاء سالم، ومحمود الجندي، وحجاج عبد العظيم، والمسلسل من تأليف فتحي الجندي وإخراج ياسر زايد وأحمد حمودة