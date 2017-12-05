اتحاد الموانئ البحرية العربية يبحث التعاون التجارى مع الصين

يعقد اتحاد الموانئ البحرية العربية، فى فبراير المقبل، ورشة عمل بدولة الكويت الشقيقة مقر رئاسة الاتحاد، حول سبل التعاون بين الدول العربية لتوحيد القرار الاقتصادى في التعاملات التجارية والبحرية مع الصين.





قال اللواء عصام بدوى، أمين عام الاتحاد، إن ورشة العمل ستحاول التوصل لإيجاد آليات واضحة لتوحيد جهة إصدار القرار الاقتصادى بين الدول العربية في التعامل مع الصين القادمة بقوة عبر طريق الحرير وإيجاد نقطة ارتكاز على طريق النقل البحرى الذى يصل بين الصين وأوروبا يضيف لحصص الدول العربية من العائد الاستثمارى للمشروع، ومنها مصر.





ولفت بدوى إلى أن هذه الآليات من شأنها أن تجنب الدول العربية الرضوخ لأي قرارات قد تصدر من الصين لا تتوافق مع الدول العربية.





وأكد أن رئيس الاتحاد الشيخ يوسف عبد الله الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية قام بالتنسيق مع سفارة الصين للترتيب لعقد لقاء بين أعضاء الاتحاد وبين كبرى الشركات الصينية للتعرف على كيفية الاستفادة من مشروع طريق الحرير الصينى ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.





وأضاف أن الاتحاد قرر تفعيل الموقع الإلكترونى من خلال الأمانة العامة بمصر ليصبح بوابة الأخبار العربية لكل الموانئ الواقعة بدول أعضاء الاتحاد.





من ناحية أخرى كشف اللواء عصام بدوى عن عقد لقاء قريب مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة اقتصادية القناة وقناة السويس؛ لاستعراض أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على منظومة النقل في المنطقة العربية والفرص المتاحة للاستثمار في منطقة قناة السويس للترويج لها وجذب الاستثمارات العربية إليها، مشيرًا إلى أن لقاء الاتحاد بالفريق مميش كان مدرجًا على برنامج الاجتماع رقم 52 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ العربية الذى عُقد بالإسكندرية، الأسبوع الماضى، في ندوة حملت عنوان دعم قناة السويس.





يُذكر أن اتحاد الموانئ البحرية العربية هو أحد الاتحادات النوعية العربية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية (مجلس الوحدة الاقتصادية).



