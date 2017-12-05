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نقل وملاحة
عطل جزئي بالمترو وشلل مروري بالقاهرة والجيزة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 06:23 م
تذكرة المترو
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تذكرة المترو
قال أحمد عبدالهادي المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الثلاثاء، إن حركة مسير القطارات بالخط الثاني تشهد ارتباكا منذ 40 دقيقة ، بسبب إصابة أحد القطارات بعطل فني بالتزامن مع دخوله لمحطة جامعة القاهرة باتجاه المنيب .
وأوضح فى بيان صحفى أن تشغيل الخدمة حاليا يتم من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة السادات ومن محطة المنيب حتى جامعة القاهرة ، وتتوقف الحركةما بين السادات وحتى محطة البحوث لحين سحب القطار المتعطل .
وأكد عبدالهادى أنه تم إخلاء القطار المتعطل من ركابه بسلام وأمان.
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