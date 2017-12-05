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سيـــاســة
خارجية البرلمان تناقش سبل تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 06:21 م
خارجية البرلمان
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خارجية البرلمان
ياسمين فواز
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعاً أمس الاثنين، بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للتشاور بشأن القضايا والتحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على السياسة الخارجية المصرية.
و أشار الدكتور ضياء رشوان إلى أهمية دور لجنة العلاقات الخارجية في السياسة الخارجية المصرية، والتي تتمحور حول عدد من الدوائر الهامة يأتي على رأسها الدائرة العربية والتي تعد من دوائر الامن القومي المصري كما تعد الدائرة الافريقية من الدوائر التي حظيت باهتمام القيادة السياسية بعد ثورة يونيو 2013.
كما أوضح رشوان أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد أكبر شبكة علاقات دولية مع دول للعالم لتصحيح الصورة السلبية لمصر في الغرب والتي تنحصر أسبابها في وسائل الاعلام الأجنبية مراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد رشوان أنها جهات غير رسمية ولكنها مؤثرة للغاية، لذلك تعمل الهيئة العامة للاستعلامات على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى تلك الهيئات والمنظمات وذلك عن طريق إيصال الحقيقة عما يحدث في مصر والإقرار بالأخطاء ومعالجتها.
من ناحيتها أثنت اللجنة على أداء الهيئة العامة للاستعلامات، وطالبت رشوان ببذل المزيد من الجهد لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر بالخارج.
وأبدت اللجنة تأييدها ودعمها الكامل للهيئة للقيام بمسئولياتها على أكمل وجه.
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