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سيــارات
مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز المليون وحدة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 05:50 م
السيارات الكهربائية
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السيارات الكهربائية
شريف عيسى
قال تقرير صادر عن وكالة فولكس 2 موف الأمريكية لأبحاث السيارات، إن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية تجاوزت حاجز المليون وحدة للمرة الأولى فى تاريخها، متوقعًا أن تتمكن من بيع 1.1 مليون سيارة بنهاية 2017.
وأشار التقرير إلى أن الصين تستحوذ على 50% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، موضحًا أن ارتفاع معدلات نمو المبيعات يرجع إلى تزايد الطلب عليها، وتقديم موديلات جديدة تمكنت من جذب اهتمام العملاء.
وتصدر طراز بايك EC180 قائمة الطرازات الكهربائية الأكثر مبيعًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بإجمالى 72.2 ألف وحدة، فيما حلّت تسلا موديل S المرتبة الثانية بإجمالى 55.4 ألف سيارة.
واقتنصت نيسان ليف المرتبة الثالثة فى صدارة الطرازات الكهربائية الأكثر مبيعًا بإجمالى 52.8 ألف سيارة، وحصدت تويوتا بريوس PHEV المركز الرابع بعد تمكنها من بيع 50.5 ألف وحدة، فيما استحوذت ZHI Dou D2 EV على المركز الخامس بإجمالى 47.5 ألف مركبة.
وعلق رأفت مسروجة، خبير صناعة السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قائلًا: "إن إنتاج السيارات الكهربائية ما زال يحتل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من الإنتاج العالمى للسيارات والذى يقدر بـ100 مليون وحدة".
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التكنولوجيا المستخدمة فى السيارات الكهربائية جعلت أسعارها مرتفعة فى كل دول العالم، مقارنة بالسيارات الديزل التى تستحوذ على النسبة الكبرى من مبيعات السيارات فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأوضح مسروجة أن تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ما زالت مقتصرة على فئة معينة من الشركات والدول، ومن أبرزها من حيت العلامات التجارية تسلا الأمريكية، ودولة الصين والتى تضخ سنويًّا استثمارات تُقدر بالمليارات بهدف إنتاج سيارات كهربائية، فى محاولة منها للحد من التلوث.
وتوقَّع أن يصل إنتاج العالم من السيارات الكهربائية بحلول 2035 لما يقرب من 40 مليون سيارة، مما يسهم فى توجه المستهلكين لشرائها بديلًا عن السيارات الديزل والبنزين.
وطالب خبير صناعة السيارات الدولة بضرورة وضع خطة استراتيجية تستهدف تهيئة البنية التحتية لاستقبال السيارات الكهربائية فى ظل التوجه العالمى لها.
يُذكر أن مجموعة جى بى غبور، وكلاء هيونداى، والمجموعة البافارية للسيارات، وكلاء BMW ومينى، كشفتا النقاب خلال الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك– فورميلا" عن طرازين يعملان بالكهرباء وهما هيونداى أيونيك، وBMW I3.
ويوضح الجدول الآتي أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعات على الساحة العالمية خلال 2017:
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