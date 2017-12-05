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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 628 جنيهًا
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 05:39 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الثلاثاء، بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1268 دولارًا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 628 بدلًا من 630 جنيهًا.
وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 539 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 718 جنيهًا، مقابل 721 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لنحو 1268 دولارًا، بدلًا من 1275 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5035 جنيهًا.
أسعار الذهب
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