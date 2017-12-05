الحزب الديمقراطي الاجتماعي يطالب بانتخابات رئاسية نزيهة

سلوى عثمان





أعلن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي في بيان اليوم عن تطلعه لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية تنافسية نزيهة يتوفر لها الحد الأدنى من الضمانات بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة فتح المجال العام، و التراجع فوراً عن كل القوانين و الإجراءات الاستبدادية التي أقرت في مواجهة وعود ثورة يناير و نص الدستور ، وفق بيان

وأضاف الحزب انه انطلاقاً من هذا الموقف المبدئي أعلن الحزب منذ بضعة أسابيع ، عن ترحيبه بإعلان خالد علي نيته في الترشح للانتخابات آملًا أن يتم ذلك في ظل الأجواء الديمقراطية التي طالما طالبنا و نطالب بها ، و اتساقاً مع هذا الموقف يؤكد الحزب ترحيبه الآن بإعلان أحمد شفيق و أحمد قنصوة عن نيتهما في الترشح.



وأدان الحزب كل المحاولات الرامية إلي إعاقة كل من يعرب عن نيته في الترشح كما يدين ما يتعرض له هؤلاء المرشحين المحتملين من حصار و تنكيل و تشويه إعلامي .





وأكد الحزب هذه الممارسات التي تهدف إلي إجراء انتخابات رئاسية صورية لا مجال فيها لتنافس جاد و لا يتوفر لها الحد الأدنى من الضمانات، و يحذر الحزب من مغبة ذلك و من نتائجه الوخيمة على الاستقرار و الأمن و التنمية الاقتصادية .







