إيبيكو تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لتحيا مصر

تحيا مصر

مصطفى طلعت



أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، اليوم الثلاثاء، التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلع 10 مليون جنيه.



وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، أن المبلغ مخصص لدعم جهود الدولة لتنمية محافظة شمال سيناء.



يشار إلى أن "إيبيكو" سجلت 47% زيادة في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتحقق 569.4 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 386.10 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



وأعلن صندوق تحيا مصر"، الأسبوع الماضي، دعم محافظة شماء سيناء بالعديد من الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وكذلك فى الفرص الاستثمارية، حيث تم رصد حوالى 185 مليون جنيه

