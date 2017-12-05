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سيــارات
3 أسباب وراء تراجع تأثر السيارات اليابانية بركود المبيعات
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 04:25 م
اليابانية
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اليابانية
شريف عيسى
رصدت "المال" تأثر مبيعات السيارات اليابانية الملاكى بنسبة محدودة بموجة الركود التى أصابت سوق السيارات على العام الثانى على التوالى، إذ هبط معدلات شراء الموديلات ذات المنشأ اليابانى بنسبة بلغت 16.1%، على مدار الشهور العشر الماضية.
وقال تقرير "اميك" فى نسخته العاشرة لهذا العام، إن مبيعات السيارات اليابانية المنشأ قد بلغت 29 ألفاً، و296 وحدة، مقارنه بمبيعات 2016، وبالتى قدرت بـ 34 ألفاً، و934 مركبة.
ويتواجد بالسوق المصرى 7 علامات يابانية المنشأ وهم : نيسان، وميتسوبيشى، ومازدا، وتويوتا، وسوبارو، وهوندا، وأخيراً سوزوكى.
وعلق رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، قائلاً: "أن السيارات اليابانية قد أتبعت سياسية تسعير متزنه وواقعية منذ قرار تحجيم الإستيراد، وحتى تحرير اسعار الصرف مقارنه بالطرازات الكورية أو حتى الأوربية التى تتمتع بإمتيازات جمركية، مما جعل تأثرها بحالة ركود السوق طفيفة".
وأشار مسروجة إلى أن الجودة التى تتمتع بها السيارات اليابانية جعلت الزيادات التى أحدتها تغيرات اسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه، مناسبة للقيمة المضافة التى تقدمها تلك الطرازات لعملاءها.
وطالب بضرورة اتباع سياسية التسعير الرشيد لباقى العلامات التجارية بما يؤهل سوق السيارات للنهوض من كبوته الحالية والتى دفعت معدلات البيع للتراجع لنفس المعدلات التى كان عليها خلال 2005.
وأكد حسين مصطفى، المتحدث الرسمى لرباطة مصنعى السيارات، ان تراجع مبيعات السيارات اليابانية بمعدلات أقل مقارنه بباقى مبيعات دول المنشأ الأخرى جاء نتيجة اعلانها عروض سعرية ملائمة أظهرت للعميل ان اسعار الطرازات اليابانية أكثر تناسباً مع مستويات دخول المستهلك.
وتوقع مصطفى أن يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة تحسن ملحوظاً فى مبيعات سوق السيارات بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف، ورفع البنك المركزى للقيود المفروضة على التحويلات والتى تم تفعيلها بداية من الأسبوع الماضى.
يوضح الجدول الأتى مبيعات العلامات اليابانية الملاكى خلال الشهور العشر الأولى من العام الجارى :
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