الحريري يتراجع عن استقالته من رئاسة وزراء لبنان

رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري

خالد بدر الدين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء إنه عدل عن استقالته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء فى أول اجتماع يحضره الحريري منذ إعلانه استقالته التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية



وقال إن كل أعضاء الحكومة وافقوا على النأي بالنفس عن الصراعات في الدول العربية.



وذكرت وكالة رويترز أن الحريري أعلن استقالته في تسجيل تلفزيوني من السعودية الشهر الماضي لكنه قال فيما بعد إنه قد يسحبها إذا وافقت جميع الأحزاب الممثلة في الحكومة اللبنانية على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.



وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلاه الحريري إنه يشكر مجلس الوزراء على موقفه وعودته عن الاستقالة وأن المجلس قرر التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب.



وكانت استقالته قد وضعت لبنان في صدارة صراع إقليمي بين الرياض ومنافستها الإقليمية الرئيسية إيران لدرجة أن مسؤولين لبنانيين زعموا إن السعودية أجبرت الحريري حليفها منذ فترة طويلة على الاستقالة واحتجزته على غير إرادته حتى تدخلت فرنسا لإعادته إلى لبنان ولكن السعودية تنفى ذلك.



وتدعم إيران جماعة حزب الله الشيعية المشاركة في الحكومة اللبنانية والتي تتهمها السعودية بزرع الفتن في العالم العربي بدعم من طهران.