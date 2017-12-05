2 مليار دولار عائدات داهوا للأنظمة الأمنية سنويًا‎

كاميرات مراقبة

محمود جمال



قال أحمد فتحي مهندس دعم المشاريع في داهوا تكنولوجي ميدل إيست، إن شركته تحقق عائدات بقيمة ملياري دولار سنويا تخصص منها 10٪ للإنفاق على مشروعات البحث والتطوير.



وأوضح فتحي أن داهوا لديها 3 وكلاء معتمدين في مصر وتمتلك 36 فرعا لديها تواجد في 180 دولة.



وأكد أن الشركة لديها محفظة متنوعة من كاميرات وأنظمة المراقبة الأمنية الحديثة وتجرى حاليا مباحثات مع العاصمة الإدارية الجديدة لتأمين المباني والمدن هناك، وتابع أن الشركة بدأت في عرض حلولها الأمنية على الجهات السيادية ومنها حلول الكشف عن الإرهابيين.



