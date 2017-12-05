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رياضة
العشري: وقعت عقدا لنهاية الموسم مع دجلة لتقييم التجربة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 03:03 م
طارق العشري
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طارق العشري
على المصرى:
أكد طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادى وادي دجلة، أن مهمته مع الفريق لن تكون صعبة، لأن الفريق يمتلك قائمة جيدة، ولكنه صادفه سوء توفيق شديد، موجها الشكر للمدير الفني السابق أحمد حسام "ميدو"، الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الثقيلة من الاتحاد السكندرى، برباعية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الـ12 للدورى، على المجهود الكبير الذي بذله مع الفريق الفترة الماضية.
وأشار المدير الفنى السابق لإنبى، إلى أن الفريق يحتاج إلى مجهود كبير لعودة الثقة إلى لاعبي الفريق ورفع روحهم المعنوية، مؤكدا أن "الجنرال حظ" هو سبب المركز الحالي للفريق فى جدول ترتيب الدورى، مشيرا إلى أن الفريق أدى بصورة جيدة في مباريات عديدة، لكن سوء التوفيق لم يحالف لاعبي الفريق، وهو ما صادفه هو شخصيا خلال فترة توليه نادي إنبي.
وأكد العشري أنه لم تتح له الفرصة للتواصل مع ميدو بسبب سرعة توليه المسئولية، خاصة أن المهندس ماجد سامي مالك النادى، تحدث معه مساء أمس الإثنين فقط، مضيفا أن الفريق بحاجة إلى الدعم خلال شهر يناير المقبل، ولكنه لم يحسم بعد المراكز التي بحاجه إلى الدعم.
واختتم المدرب الجديد لوادى دجلة، تصريحه أن إدارة الفريق الدجلاوى، كانت ترغب في أن تكون مدة التعاقد عامين ونصف، لكنه فضل وتمسك أن يكون التعاقد مبدئيا لنهاية الموسم الحالي، حتى يتاح له الفرصة لتقييم التجربة، عقب نهاية الدورى هذا الموسم.
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