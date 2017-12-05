استقرار أسعار الدواجن واللحوم و145 جنيها للبتلو

اللحوم والأسماك

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية عند 35 جنيهًا لكيلو البلدى، و30 للساسو و24 للبيضاء، و35 للرومى، و36 للبط، و37 لطبق البيض.



كما استقرت أسعار اللحوم عند 145 جنيهًا لكيلو البتلو، 125 للضانى، وتراوح الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120 جنيها.



