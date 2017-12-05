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اقتصاد وأسواق
صناعة الأثاث: مهتمون بدخول بيلاروسيا باعتبارها مدخلا لشرق أوروبا
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 02:38 م
اجتماع غرفة صناعة الأثاث
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اجتماع غرفة صناعة الأثاث
أحمد اللاهونى
استقبل المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات المصرية اليوم وفداً من رجال الصناعة والأعمال من جمهورية بلاروسيا وذلك بمقر الإتحاد.
ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد ثلاثة أيام بدأت اليوم بجلسة تعارف استهلها المهندس حلمي بالترحيب بالحاضرين وبعرض تعريفي عن قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث فى مصر، تلاها لقاءات ثنائية بين الشركات الحاضرة من الدولتين، ثم زيارات ميدانية إلى عدد من الشركات المصرية العاملة في القطاع.
وفي اليوم الثاني من الزيارة سيقوم وفداً من الغرفة باصطحاب الوفد الزائر إلى مدينة الأثاث بدمياط للإطلاع عليها وعلى إمكاناتها وأيضاً لزيارة عدد من المصانع والشركات المصرية العاملة بها، حيث تتلخص إهتمامات الوفد البيلاروسي في ثلاثة مجالات أساسية هي تصدير الأخشاب إلى مصر وبحث سبل استثمارات مشتركة مع الشركات المصرية وكذلك بحث سبل التعاون مع مدينة دمياط للأثاث في عدد من المجالات.
وأكد أحمد حلمي فى بيان للغرفة اليوم، أن قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية حيث أنها تعد مدخلًا لأسواق شرق أوروبا، مثل أوكرانيا، بجانب دول تجمع الأورأسيوي، الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد في دعم وتنمية التعاون بين مجتمعي الصناعة و الأعمال في الدولتين.
ورأس وفد بلاروسيا هينادي ديكوفيتسكي نائب رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناعة الأخشاب و الورق، تصحبه ناتاليا مازانيك أستاذة قسم معالجة الأخشاب بالجامعة البيلاروسية الحكومية للتكنولوجيا ودنيس ميليفسكي السكرتير الأول لسفارة جمهورية بيلاروس لدى جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الصناعة والأعمال في قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث البيلاروسي.
ومن الجانب المصري حضر اللقاء المهندس إيهاب درياس رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري ومجلس الغرفة و المهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث ولفيف من أعضاء الغرفة وممثلين عن المؤسسات الصناعية الكبرى في المجال.
يشار إلى أن زيارة الوفد البيلاروسي تأتي رداً على زيارة وفد الغرفة إلى بلاروسيا في أكتوبر الماضي حيث زار الوفد المصري المعرض الدولي المتخصص " معالجة الأخشاب 2017"، وقام بجولة مباحثات رسمية مع يوري نازاروف رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية لصناع الأخشاب والورق والتي هي بمثابة وزارة صناعة الأخشاب في جمهورية بيلاروس واللقاء بأعضاء من الجمعية البيلاروسية لمنتجي الأخشاب والأثاث، وشركة الغابات البيلاروسية " المصدر الرئيسي لمنتجات الأخشاب في بيلاروس، و وكذلك لقاء الجامعة البيلاروسيية الحكومية للتكنولوجيا لبحث تدريب كوادر في صناعة الأخشاب، وأيضاً الإجتماع بممثلي الوكالة الوطنية للإستثمار للتعرف على شروط فتح الأعمال في بيلاروسييا بما في ذلك الورش ومراكز التوزيع و محلات منتجات الأخشاب والأثاث.
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