القاهرة للخدمات التعليمية توزع 6.6 مليون جنيه أرباحا على المساهمين

القاهرة للخدمات التعليمية

مصطفى طلعت:



قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، اليوم الثلاثاء، توزيع 6.6 مليون جنيه، على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وذلك بواقع 55 قرشا للسهم الواحد.



وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، أن الأرباح المذكورة عن الفترة من 1-9- 2016، إلى الفترة 31-8-2017، وينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس 14/12/2017.



وأظهرت القوائم المالية السنوية، تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 12.16 مليون جنيه خلال العام المالي من سبتمبر 2016 إلى أغسطس 2017، مقارنة بصافي أرباح قدره 6.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.