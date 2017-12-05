EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
القاهرة للخدمات التعليمية توزع 6.6 مليون جنيه أرباحا على المساهمين
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 02:32 م
القاهرة للخدمات التعليمية
أخر الأخبار
القاهرة للخدمات التعليمية
مصطفى طلعت:
قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، اليوم الثلاثاء، توزيع 6.6 مليون جنيه، على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وذلك بواقع 55 قرشا للسهم الواحد.
وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، أن الأرباح المذكورة عن الفترة من 1-9- 2016، إلى الفترة 31-8-2017، وينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس 14/12/2017.
وأظهرت القوائم المالية السنوية، تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 12.16 مليون جنيه خلال العام المالي من سبتمبر 2016 إلى أغسطس 2017، مقارنة بصافي أرباح قدره 6.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا