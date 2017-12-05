ابن سينا تستثمر 700 مليون جنيه خلال 5 سنوات

أسعار الأدوية

جهاد سالم - أحمد علي



كشف عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي المشارك بشركة "ابن سينا"، أن شركته تعتزم استثمار 700 مليون جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بطرح شركة "ابن سينا" بالبورصة، أن شركته ستضخ الاستثمارات سالفة الذكر في فتح فروع جديدة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط للتوسع الخارجي الفترة المقبلة.