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بورصة وشركات
22.5 مليار جنيه حجم طلبات الطرح الخاص لابن سينا
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 01:58 م
ابن سينا فارما
أخر الأخبار
ابن سينا فارما 2
جهاد سالم - أحمد علي
كشف مصطفي عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، أن حجم طلبات تخصيص أسهم الطرح الخاص بشركة "ابن سينا" بلغت 22.5 مليار جنيه.
واضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بطرح "ابن سينا" أن العملية الترويجية شهدت مشاركة 120 صندوقا استثماريا اجنبيا.
واوضح انه سيتم تخصيص 80% من الطرح للمؤسسات منها 60% للاجانب سواء كانت خليجية وصناديق سيادية وشركات ادارة أصول.
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