غياب شبه جماعي لزعماء أول قمة خليجية منذ أزمة قطر

أمير قطر تميم

خالد بدر الدين:



تنطلق قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثلاثين في الكويت مساء اليوم الثلاثاء وسط غياب شبه جماعي لزعماء دول الخليج عن أول مؤتمر قمة منذ اندلاع أزمة مقاطعة قطر بينما وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في اللقاء.



وذكرت وكالة رويترز إنه تأكد غياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان قابوس بن سعيد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن القمة بينما سيرأس وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وفد بلاده ويمثل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذى وصل إلى البلاد ليرأس وفد بلاده في القمة الخليجية.



وتضطلع الكويت بدور الوساطة بين الفرقاء الخليجيين منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو الماضى وقام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعدد من الرحلات لحل الأزمة دون أن تسفر هذه التحركات عن انفراجة بين المتخاصمين كما قال مصدران دبلوماسيان إن الكويت ستحاول مجددا استخدام القمة لحل النزاع.



ورفض وزراء خارجية الدول الست الذين اجتمعوا يوم الاثنين للتحضير للقمة الإدلاء بأي تصريحات عما دار خلال اجتماعهم بينما وعد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح بمؤتمر صحفي دون أن يحدد موعده.



وفي تطور قد يلقي بظلاله على القمة الخليجية قالت الإمارات إنها تريد تشكيل لجنة مشتركة مع السعودية في القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية تهدف لتعزيز العلاقات بعدما أحدث الخلاف مع قطر شقاقا داخل صفوف دول المجلس حيث أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن رغبته فى تشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك مع السعودية التى لم تصدر تعليق حتى الآن.