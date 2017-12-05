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اقتصاد وأسواق
إحباط تهريب 5079 أمبول سرطان وبنسلين بمطار القاهرة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 01:22 م
إحباط تهريب 9145 عبوات مستحضرات تجميل وأدوية
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إحباط تهريب 9145 عبوات مستحضرات تجميل وأدوية
مها أبوودن
ضبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبدالله مدير الجمرك 5079 أمبول من أدوية السرطان والبنسلين، بالمخالفة للقانون، وبتعويضات بلغت مليون جنيه.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من مومباي اشتبه أحمد الحكش رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكبة مصرية استغلت التيسيرات الجمركية للافواج السياحية للمرور من الصالة الخضراء، وبسؤالها عما تحمل من أشياء يستحق عنها رسوم جمركية أجابت بالنفى ولكن نظرا لقصر سفر مدة الراكبة تم تكليف محمد كامل مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب فعثر على كميات من الأمبولات.
وبتفتيش الحقائب الخاصة بها تم العثور على 5079 أمبولا خاصة بأمراض البنسلين والسرطان.
وتقدر التعويضات والغرامات المقررة عنها بمبلغ مليون جنيه.
مطار القاهرة
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