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طاقة
الملا : أتول ينتج 300 مليون قدم غاز يوميا
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 01:11 م
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد
خالد بدر الدين:
أعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج التجريبي بدأ من حقل الغاز الطبيعي "أتول" بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وأوضح - في تصريحات لوكالة رويترز - أن التشغيل الفعلي سيكون خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.
ويقع "أتول" أمام سواحل مصر بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التي تديرها شركة "BP " البريطانية.
البترول
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