الملا : أتول ينتج 300 مليون قدم غاز يوميا

طارق الملا جديد

خالد بدر الدين:



أعلن طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج التجريبي بدأ من حقل الغاز الطبيعي "أتول" بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.



وأوضح - في تصريحات لوكالة رويترز - أن التشغيل الفعلي سيكون خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.



ويقع "أتول" أمام سواحل مصر بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التي تديرها شركة "BP " البريطانية.