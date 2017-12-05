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سيـــاســة
السادات: سيطرة الحوثيين على باب المندب يهدد الملاحة البحرية
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 12:25 م
الحوثيين
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الحوثيين
إيمان عوف
بعد اغتيال الرئيس اليمنى على عبد الله صالح وحالة عدم الاستقرار التى تشهدها اليمن هذه الآونة، جدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحذيره الذى كان قد أرسله فى يناير الماضى للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة من خطورة سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مضيق باب المندب وخليج عدن وبالتالى تهديد الملاحة البحرية بمدخل البحر الأحمر وقناة السويس، والتأثير على أمن التجارة الدولية بشكل عام والأمن القومي المصري بشكل خاص، مؤكدا أن من يتحكم فى باب المندب يستطيع أن يفرض إرادته على الجميع مهما كانت إمكاناته محدودة وسلاحه بسيط.
وأكد السادات أن حجم الخطر الذي يهدد قناة السويس سيكون كبيرا جدا إذا ما وقع مضيق باب المندب في أيدي هؤلاء المسلحين ويجب على مصر أن تتنبه جيدا لتحافظ على أمنها القومي، و"مسافة السكة " التى قالها السيسى هذا هو مجالها للتطبيق إذا ما حدث أى تهديد للملاحة البحرية فى قناة السويس.
وأوضح أن هناك قوى خارجية تسعى إلى سحب مصر لمعركة خارج حدودها، إما فى سوريا والعراق وإما فى ليبيا بهدف إضعاف قوة الجيش المصرى وحين يتم تورطينا فى حروب خارج حدودنا لن نعرف من سنواجه.. داعش فى سوريا والعراق وليبيا وربما السودان فى الجنوب وهذا خطر أكبر يجب أن نلتفت إليه.
اليمن
السيسي
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