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اتصالات وتكنولوجيا
مصدران: شركات المحمول طلبت ترددات جديدة للجيل الرابع رسميًا
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:52 ص
شركات المحمول الثلاث
أخر الأخبار
شركات المحمول الثلاث
خالد بدر الدين
أعلن مصدران في جهاز تنظيم الاتصالات المصري لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن شركات المحمول العاملة في البلاد طلبت رسميا الحصول على ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع.
وذكرت وكالة رويترز أن أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول تعمل في مصر وهي: فودافون مصر التابعة لفودافون البريطانية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية والمصرية للاتصالات الحكومية.
وبدأت الشركات تقديم خدمات 4g في سبتمبر الماضي بعد أن باعت مصر رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة لتدعيم مواردها.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما: "شركات المحمول طلبت رسميا الحصول على ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع.. الجهاز سيوفر ترددات جديدة للشركات ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".
الشركة المصرية للاتصالات
خدمات الجيل الرابع
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