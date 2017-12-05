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بورصة وشركات
القاهرة للاستثمارات: لم نتلق عروض استحواذ جديدة على أسهم الشركة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:46 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
أكدت شركة القاهرة للإستثمارات والتنمية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلق أي عروض شراء جديدة للإستحواذ على أسهم الشركة، بخلاف العرض المقدم خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، أنه ورد إلى الشركة إستفسارات تليفونية من أكثر من مساهم للإستفسار عن وجود عرض شراء أخر لشراء أسهم الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت اكتوبر الماضي أن المساهم نواف بن عبدالله بن ابراهيم بن دايل قد أخطرها بأنه سيتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء لكامل أسهمها، بسعر 4.2 جنيه.
يشار إلى ان أرباح "القاهرة للإستثمارات" قد إرتفعت 11% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل 196.3 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 176.03 ألف جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
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