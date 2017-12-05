الأهلي يبدأ إجراءات استرداد 68.4 مليون جنيه من العبوات الطبية

البنك الأهلي المصري001

مصطفى طلعت:



كشفت شركة العبوات الطبية، اليوم الثلاثاء، عن قيام البنك الأهلي المصري بالسير في إجراءات استرداد القرض الممنوح للاولى والبالغ قيمته 68.4 مليون جنيه.



وقالت "العبوات الطبية"، في إفصاح مرسل للبورصة، أن قرر السير في الإجراءات بموجب عقود رهن وجميع الضمانات المقررة لصالحه وذلك لاسترداد مستحقاته بعد تعثر الشركة في السداد.



وأشارت الشركة إلى أن قيمة القرض تبلغ 68.4 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصروفات وجميع الملحقات الأخرى والمضمونة برهن تجاري وعقاري لصالح البنك.



وكانت العبوات الطبية، قد أعلنت الشهر الماضي إنها ما زالت مرهونة رهنا رسميا عقاريا وتجاريا لصالح البنك الأهلي ضماناً للقرض الممنوح لها وأنها لم تقم ببيع أرض المصنع أو جزء منها.



ويشار إلى أن الشركة تعاني من الخسائر، إذ سجلت 9.3 مليون جنيه خسائر خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2017، مقابل خسائر بلغت 10.1 ألف جنيه بالفترة المماثلة من 2016.