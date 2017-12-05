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بورصة وشركات
الجارحي: بدء إصدار سندات دولية بقيمة من 3 إلى 4 مليارات دولار
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:42 ص
عمرو الجارحي ، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي ، وزير المالية
خالد بدر الدين:
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية بما بين 3 – 4 مليارات دولار مزمع في يناير المقبل، كما تستهدف مصر إصدار سندات باليورو بما بين مليار و1.5 مليار يورو بعد إصدار السندات الدولارية.
وقال الجارحي لوكالة رويترز "وافقت مطلع الأسبوع الجاري على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح، ونستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار".
من ناحية أخرى توقع الجارحي وصول ملياري دولار هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري.
وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بـ4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، ووافقت الحكومة في أبريل على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار ثم باعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 التى كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي ليرتفع إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضى.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وأظهر مسح اليوم نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر الماضي، حيث زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة مما يضع حدا لتدهور استمر 25 شهرا.
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