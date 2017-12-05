المنار لزيوت السيارات تدرس شراء 3 خطوط إنتاج

زيوت السيارات

❏ تستهدف تصدير زيوت الفرامل للمجموعة الأوروبية الربع الثانى



المال ــ خاص



تخطط مجموعة المنار لشراء 3 خطوط إنتاج جديدة، لتعبئة زيوت الفتيس، والمحرك، والهيدرلوك، خلال الفترة المقبلة بتكلفة استثمارية تصل إلى مليون ونص دولار.



أشار أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، إلى أنه يجرى حالياً تلق عروض الشراء من كبار مودرى ومصنعى خطوط الإنتاج والتعبئة فى العالم، تمهيداً لبدء تشغيلها رسمياً بحلول العام المقبل على أقصى تقدير.



كشف عن تمكن المجموعة من تصدير زيوت الفرامل للعلامة Bendix لـ3 دول عربية، المغرب، وتونس، والجزائر، كاشفاً عن بدء عمليات التصنيع بهدف التصدير لدول المجموعة الأوروبية بحلول الربع الثانى من 2018، تماشياً مع سياسية الدولة، التى تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات، والاعتماد على المنتج المحلى فى سد احتياجات السوق المحلية.



بين أن المنار تتولى تصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، كما تتولى تصنيع مياه الردياتير، ومياه البطاريات، وزيوت الفرامل، والشحم، بإجمالى 7 منتجات.



أضاف أن زيت الفرامل Bendix تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %50، من إجمالى مبيعات زيوت الفرامل المتوافرة بالسوق المحلية، ما يؤكد جودة وكفاءة المنتجات التى تتولى المجموعة تصنيعها.



تخطط المنار لتصدير وبيع 25 مليون عبوة من زيوت Bendix بحلول 2020، للدول الأوروبية وشمال أفريقيا، كما تخطط لبيع 7 ملايين عبوة زيت الفرامل بالسوق المحلية.



تتولى الأمل تصنيع زيت الفرامل بمكونات محلية تصل إلى %40، على أن تستورد باق خامات الزيت من بلجيكا، وهولندا، وبولندا، وإيطاليا، ودبى.



تأسست المنار 1975 ،وتمتلك المجموعة 4 شركات تعمل فـى مـجالات الاستيراد والتصدير، والتصنيع، والتخزين، والتوزيع.



وأنشأت المجموعـة مصانعها عــام 2000، بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً، ويبلغ إنتاج زيوت الفرامل إلى 20 ألف طن سنوياً.