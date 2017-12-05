على توفيق

❏ مها صالح: إدراج شركة جديدة بقائمة المصدرين نهاية العام

❏ توفيق: %10 زيادة مرتقبة خلال 2018.. وضرورة عمل دورات للتسويق بالخارج



أحمد عوض



أكدت المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، مها صالح، أن حجم صادرات الصناعات المغذية للسيارات استحوذ على %25 من إجمالي الصادرات الهندسية، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي.



أوضحت مها لـ«المال»، أن الدول اﻷوروبية جاءت الأعلى استيراداً للمكونات المحلية بنسبة %80، من إجمالي الصادرات، فيما حصلت “الدول العربية” على %18؛ و%2 لصالح الدول اﻷفريقية والآسيوية.



أضافت أن «المجلس التصديري» قرر التركيز على تسويق مكونات “الشاحنات”، التى لاقت قبولا من مصانع السيارات اﻷلمانية، ما انعكس فى تسويق تلك المكونات داخل التكتلات الصناعية، والمصانع الالمانية.



وأطلق المجلس التصديرى بعثة تجارية إلى مصانع السيارات الألمانية، لبحث فرص تصدير المكونات خلال أكتوبر الماضى.



أشارت إلى أن رابطة مكونات السيارات الألمانية «VDA»- بصدد إرسال مندوبيها خلال أوائل ديسمبر المقبل؛ للوقوف على مدى جودة مكونات السيارات المحلية، من خلال زيارة المصانع العاملة على إنتاج الأجزاء.



تابعت؛ أن «المجلس التصديري» قرر زيادة الشركات المدرجة، ضمن برنامج تأهيل الشركات للتصدير، بإضافة شركة جديدة بقائمة المصدرين نهاية العام بخلاف الثلاثة شركات التى أعلنت عنها سابقاً.



توقع علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، زيادة حجم صادرات قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بنسبة تصل إلى %10 خلال العام المقبل، بالتزامن مع تكثيف البعثات التجارية، التي تقوم بها كل من وزارة التجارة والصناعة، والممثلين التجاريين بالسفارات المصرية، موضحا أن قرار البنك المركزي الذي صدر فى الثالث من نوفمبر 2016، ساهم فى تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، من خلال انخفاض أسعار المنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها اﻷجنبية.



وطالب بضرورة عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للقائمين على تسويق المنتجات المصرية من الصناعات المغذية للسيارات، لنقص ذلك القطاع من الكوادر العلمية المدربة على تسويق منتجاته بالخارج، موضحا أن حوالى ما يقرب من شركتين أو 3 تستحوذ على النصيب اﻷكبر من صادرات القطاع.



ناشد بضرورة تكثيف البعثات التجارية لشركات السيارات بالدول اﻷوروبية؛ ضمن أولويات الدول المصدرة للخارج من مكونات السيارات، للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الجمركية الممنوحة للمصدرين، مطالبا بمزيد من الحوافز الممنوحة للمصدرين بهدف التعمق فى الصناعة المحلية.



ولفت إلى أن التحديات التي تواجه القائمين على تصدير مكونات السيارات بالخارج، تتمثل فى زيادة تكلفة الإنتاج وعدم توافر بيانات كافية عن اﻷسواق الخارجية، والشهادات الدولية، منوها عن أن دول شمال أفريقيا استقطبت عددًا من الخبراء اﻷجانب بقطاع صناعة مكونات السيارات؛ للاستفادة من خبراتهم والعمل على تصنيع منتجات جديدة، بغرض تغذية خطوط إنتاج شركات السيارات اﻷجنبية بالمناطق المجاورة.