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استثمار
وزيرة الاستثمار: نطالب البنوك بتقديم التسهيلات للمزارعين
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:17 ص
سحر نصر 55877
أخر الأخبار
سحر نصر 55877
تغطية محمد مجدي والصاوي أحمد
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، إن أهم ما تسعي إليه الحكومة الإصلاحات التشريعية والسياسية، وإتاحة الفرص أمام القطاعات الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج والنمو.
وأكدت نصر خلال كلمتها في مؤتمر تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي بمصر، أن القانون يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التمويلات اللازمة وذلك من خلال البنك الزراعي والذي يدعم دائما الفلاح المصري.
وطالبت نصر باقي البنوك بمساعدة وتقديم التسهيلات المالية للمزارعين من خلال التمويل اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي مما يعمل على زيادة معدلات النمو.
وأكدت أن الحكومة حريصة على إتاحة المناخ القوي لزيادة المساحات الزراعية ومنها مشروع المليون ونصف فدان والقطاع الزراعي مما يعمل على القضاء على الفقر والجوع وتمكين المرأة.
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