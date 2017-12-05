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بورصة وشركات
بنوك استثمار ترجح استمرار عمليات جني الأرباح بالبورصة
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:09 ص
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مصطفى طلعت
رجحت أذرع السمسرة في عدد من بنوك الاستثمار، استمرار عمليات جني الأرباح بالبورصة، خلال تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، للوصول إلى مستوى و14400 و14200 نقطة.
وقال بنك الاستثمار نعيم إن المؤشر الرئيسي لم ينجح في الثبات أعلى 14700 نقطة، ما جعله عرضة لجني الأرباح صوب مستوى الدعم 14400 نقطة، موضحاً أنه في حال هبوطه أدنى المستوى الأخير فقد يؤدي ذلك لمزيد من التراجع نحو 14050 نقطة.
وأكد بنك الاستثمار "فاروس" أن أعراض جني الأرباح بدأت في الظهور مستوى المقاومة 14700 نقطة، ما يجعل بناء مراكز شرائية عند المستوى الراهن يحمل درجة عالية نسبياً من المخاطرة.
ورفع "فاروس" مستهدفات الهبوط إلى 14200-14100 نقطة، على المدى القصير، مشيراً إلى أن الارتدادات إلى أعلى التي قد تحدث خلال الجلسة، تمثل فرصاً لتخفيف المراكز عند أفضل الأسعار.
وبالمثل، وضعت سيجما لتداول الأوراق المالية مستوى إيقاف الخسائر عند 14000 نقطة، مع تحديد التوقيت الأنسب لبناء المراكز لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
يشار إلى أن مؤشرات البورصة استهلت تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي، وذلك بفعل ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.
وانخفض المؤشر االرئيسي "egx30" بنسبة %0.56 إلى 14490 نقطة، كما هبط مؤشر "egx30" بنسبة 0.40% إلى 784 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.40% إلى 1834 نقطة.
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