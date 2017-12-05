الشمول المالى نقطة تحول صوب الاقتصاد الرقمى

عمرو الجارحى وزير المالية

❏ هشام عز العرب: «المركزى» يدرس تيسيرات جديدة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول



تغطية محمود جمال ـ سيد بدر ـ سمية كمال



تناول اليوم الأول من مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى «pafix»، الذى عقد الإثنين على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو أى سى تى، إستراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالى، والدور الذى يقوم به القطاع المصرفى فى نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وكيفية استخدام التكنولوجيا فى تضمين الفئات الأكثر احتياجًا والمهمشة.



قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة قامت بجهد كبير للتنسيق، وضع إطار عام لرؤية 2030، بجوار القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن الفترة المقبلة تتواصل الوزارة بشكل أكبر للرؤية والإستراتيجية لإضفاء قدر أكبر من التبسيط عليها.



أوضحت أن تحقيق النمو الاقتصادى المرتفعة لن يحدث دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع فى المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالى، الذى يعتبر هدفًا أساسيًا فى رؤية مصر 2030.



أكدت أن تحقيق الشمول المالى يتمتع بمساندة من أعلى قيادة سياسية فى الدولة، وتعمل عليه الجهات والوزارات الحكومية، بجانب البنك المركزى، والبورصة، والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على إستراتيجية موحدة يتطلب اجتماع هذه الأطراف على طاولة واحدة.



نوهت إلى أن الوزارة تنتهى من ميكنة خدمات منطقة القناة نهاية الشهر، ثم تنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر فى إطار خطة الوزارة لميكنة منطقة معينة كل 3 أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التى تصدر فى مارس المقبل، بعد عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.



أضافت أن كل %10 فى المدفوعات الإلكترونية تحقق %1.4 نموًا فى الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وتركز على الخدمات الأكثر جماهيرية مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، وخدمات التنسيق الإلكترونى، وخدمات الأحوال المدنية، والدعم الفنى للعمليات الانتخابية.



أشارت إلى أن ارتفاع عدد السكان فى مصر لأكثر من 100 مليون نسمة، يجعل من ميكنة الخدمات أمرًا صعبًا، لكن الحكومة عازمة على ميكنة الخدمات كجزء من إستراتيجية التنمية للدولة.



قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدى، إلى ميكنتها بالكامل، وهو مشروع GFMIS الذى من المقرر الانتهاء منه مارس المقبل.



شدد على أهمية المشروع فى إحكام الرقابة على بنود الموازنة العامة للدولة، ومتابعة عمليات الصرف، ومنع التلاعب، مضيفًا أن الأمر الآخر ميكنة إيرادات الدولة وأنه خلال النصف الثانى من العام المقبل يكون أكثر من %95 من الإيرادات ستكون محصلة إلكترونيًا.



أوضح أن الدفع الإلكترونى يفعل من قدرة الحكومة على استخدام الأموال، فالطرق التقليدية تزيد من الوقت الذى تستهلكه الأموال حتى تصل إلى حسابات الحكومة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعزيز وزيادة كفاءة عملية تحصيل المدفوعات الحكومية.



أشار إلى أن عدد المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة يصل حاليا إلى 175 ألف شركة، ومن المتوقع وصولهم إلى 250 ألف شركة منتصف العام المقبل، وتسعى الوزارة للوصول بهم إلى مليون شركة عبر استخدام بنود القانون فى إجبار الشركات الكبرى على الانضمام للمنظومة.



أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أهمية استخدام التطور التكنولوجى فى توصيل الخدمات المالية للفقراء، وتحقيق نقلة فى شبكات الأمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية.



وأشارت إلى أن عدد الأسر التى ضمت فى شبكات الأمان الاجتماعى خلال 35 عامًا الماضية، بلغت 1.4 مليون أسرة وفى آخر عامين فقط نجحنا فى تضمين 2.13 مليون أسرة.



أوضحت أن ذلك يرجع إلى أن الخدمات كانت تعتمد على 2650 وحدة اجتماعية غير مرتبطة ببعضها البعض، وربطت تلك الوحدات بالمديريات الاجتماعية والوزارة، منوهة إلى أن 20 مليون مواطن مسجلين حاليًا بقاعدة بيانات الوزارة، تقدموا للحصول على الدعم قبول %52 منهم، ورفض %48 غير مستحقين.



تطرقت وزيرة التضامن إلى برنامج الـ1000 يوم، الذى يتولى رعاية الجنين من يوم الولادة حتى بلوغ عامين، التى تجهز له الوزارة باستخدام قاعدة البيانات الداخلية وجهات أخرى بالدولة، وربطه بقاعدة البيانات القومية.



شددت على أهمية تحقيق الشمول المالى فى المساعدة على التعرف على احتياجات المجتمع، وسرعة التدخل الحكومى فى مجالات معينة ومحاربة الفساد، وليس فقط أداة لتوصيل الخدمات، موضحة أن هناك 9 ملايين مواطن مستحقين للمعاش يمتلك منهم 1.5 مليون فقط بطاقة ATM.



قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجارى الدولى، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزى لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.



أضاف أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومى فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما فى حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.



كما أشار إلى أن موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين فى بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من %100 فى مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.



أوضح أن اتحاد البنوك يجرى حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدى فى إطار زيادة نسبة الشمول المالى، مؤكدًا أن تحقيق الشمول المالى يساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية.



لفت إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى يؤدى لرفع نسبة المدخرات وبالتالى رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمى الذى يمثل %50 من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمى.



ونوه إلى أن البنوك تسعى لتحقيق الشمول المالى على اعتبار أنه هدف قومى، مؤكدًا أن دور التكنولوجيا والقنوات الإلكترونية الجديدة مهم فى ضم فئات جديدة للقطاع المصرفى والاستجابة لاحتياجات الشباب.



قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخل القطاع لتنمية الاقصاد الرسمى والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.



وأشار إلى أن الاقتصاد البريطانى شهد زيادة فى حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 350%، كما أنه خلال الفترة الماضية أصبح متوسط غلق فرع طبيعى فى بريطانيا بمعدل فرع كل يوم، وانخفض التردد على الفروع بـ %40، بينما فى مصر الوضع مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية ما يتطلب استمرار افتتاح الفروع التقليدية.



أوضح أن البنوك محتاجة للتوسع بالفروع الفعلية والخدمات الإلكترونية فى ذات الوقت، لتلبية احتياجات شريحة معينة تحتاج التعامل مع الفرع، بجانب التوسع فى الخدمات الإلكترونية والتى توفر وسائل إدخار آمنة.



أكد أن البنك الأهلى له دور كبير فى نشر الخدمات الإلكترونية وعلى صعيد خدمة تحويل الأموال عبر المحمول يستحوذ البنك على %25 من إجمالى المحافظ الإلكترونية البالغة 9 ملايين محفظة، مشيرًا إلى أن البنك حقق ارتفاعًا بحجم المعاملات الإلكترونية بنحو %200 وخلال الأربعة أشهر الماضية حققت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول %75 مما حققته خلال العام الماضى.



ونوه إلى أن البنك أصدر مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، ويتعاون حاليًا مع 18 جامعة على مستوى مصر لسداد مصروفات الجامعات من خلال هذه الكروت، موضحًا أن البنك الأهلى أصدر منتج إم فيزا نوفمبر الماضى، كما يستهدف الفترة الماضية لنشر الـM-POS وتم نشر 1000 ماكينة.



أكد أن مصر ما زال أمامها الكثير للوصول للمجتمع غير النقدى فى ظل أن %85 من المعاملات نقدية فى مصر بينما فى الدول الإسكندنافية تصل نسبة المعاملات الكاش لـ %8 فقط من إجمالى المعاملات، كما أن هناك فروع بنوك لا تقدم خدمات الكاش إطلاقًا.



أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن من المهم رقمنة العمليات المالية لتصبح منصة من خلالها يتم معرفة احتياجات المواطن من حيث الخدمات المالية المقدمة، وتنمى الثقافة المالية لدى المواطنين، وليس فقط تسريع دورة رأس المال أو توفير معلومات بدائية.



أشار إلى أن المؤسسات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى والمصرفى سواء التأجير التمويلى أو التمويل متناهى الصغر، أو القروض البنكية، تحتاج بشكل كبير للتعرف على الاحتياجات العميل المالية، ما يمكن أن يتم من خلال التكنولوجيا المالية، ضاربًا المثل بنيجريا التى استخدمت الموبايل لتمكين المواطن من استثمار أمواله فى أدوات الدين الحكومية.



ولفت إلى أن الجهات التشريعية لها دور كبير فى هذه العملية من خلال إصدار القوانين التى تيسر ميكنة العمليات المالية للتعرف على احتياجات العملاء.



قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الذى ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضى، إن %30 من سكان مصر يتعاملون مع البريد، مشيرا إلى أن عدد العملاء الذين يزورون البريد 14 مليون شهريا.



وطالب بضرورة تحديد البيانات الفعلية عن المستخدمين وعملاء الجهات المختلفة عبر تدشين قاعدة بيانات قومية وموحدة، مشيرا إلى أن نقص المعلومات عن الفئات التى تتعامل معها الجهات المالية فى مصر.



لفت إلى أن عدد الحوالات البريدية شهريا تصل إلى مليون ونصف عميل شهريا، مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر إحدى تحديات الشمول المالى، لا سيما أن بعض أصحاب المعاشات ما زالوا مصرين على التعامل مع الفروع التقليدية للبريد، رغم امتلاكهم لكروت الصرف الإلكترونية.



نوه إلى أن بداية تطبيق بصمة العين فى استخدامات المعاملات المالية، ما عرضته الهيئة على رئيس الجمهورية، مشددا على أن الهيئة بدأت تطبيق تلك الآلية فى صرف مساعدات الأمم المتحدة للاجئين فى مصر.



اقترح مشاركة الفروع بين البنوك المختلفة، وهيئة البريد لتقديم الخدمات المالية للمواطنين، وتحقيق هدف الانتشار على مستوى الجمهورية، وتخفيض عدد الفروع التقليدية فى مقابل انتشار التكنولوجيا.



قال ستيفن كيهو، رئيس قطاع الشمول المالى فى فيزا لحلول المدفوعات، إن الشركة تلعب دورًا قويًا فى الشمول الرقمى على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها تعد المزود الأساسى للخدمات التكنولوجية الداعمة للشمول الرقمى.



أضاف أنه من منظور مقدم الخدمة أن حجم المدفوعات النقدية حول العالم يبلغ 12 مليار دولار يوميا، مشددا على أنه فى 2010 بدأت فيزا فى التفكير فى تغير إستراتيجياتها، وتقديم خدمات أكثر رقمية.



بدأت فى رواندا فى شرق إفريقيا للاستثمار فى الاقتصاد الرقمى بالتعاون بين الشركة والحكومة والقطاع المصرفى، وأطلقت mvisa، وبعد عامين إطلاق الخدمة فى الهند، وعدد آخر من الدول وخلال العام الجارى أطلقت فى مصر.



شدد على دور المشرع فى دعم التحول التكنولوجى للتعاملات النقدية، ووضع خطة للتسويق، ورفع الوعى بشأن أهمية الاعتماد على القنوات الرقمية فى المدفوعات.



عبد الرافع الهاشمى، مسئول بالتجارى وفا بنك، أكد أن الشمول المالى مهم فى تضمين الشرائح المختلفة ضمن المنظومة المالية، وأهميته فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ومواجهة العمليات المالية غير المشروعة.



أشار إلى أن دخول التجارى وفا بنك للسوق المصرية عبر الاستحواذ على بنك باركليز مصر، وقدرة البنك من خلال خبرته العالمية على تحقيق إضافة فى إستراتيجية مصر لتحقيق الشمول المالى.



أوضح أن البنك دشن بوابة إلكترونية يمكن من خلالها للشباب وغيرهم من فتح الحسابات المصرفية وطلب المنتجات بمختلف أنواعها.



فى ذات السياق أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية آى فينانس، على نجاح الحكومة فى تدشين بنية تحتية بالتعاون مع الشركة، يمكن من خلالها فى تضمين الفئات الأكثر فقرًا وتوصيل الخدمات المالية، والإعانات لهم.



أوصى سرحان بضرورة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية وتعميمها بشكل كامل، بما يتوافق مع رؤية التحول الكامل للمجتمع غير النقدى بحلول 2020.



أكد أنه ضرورى اتخاذ المزيد من الخطوات لتغطية المواطنين فى داخل وخارج مصر، معتبرا أن الحراك الذى تشهده ندوات بافيكس يجب أن ينتج عنها توصيات ترفع للمجلس الأعلى للمدفوعات لتنفيذها على أرض الواقع باعتباره المنصة الأساسية التى تجمع المعنيين بالشمول الرقمى فى مصر.



أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد نجح فى الفترة الماضية فى تضمين عدد كبير من التجار العاملين خارج المنظومة الرسمية وتشجيعهم للدخول ضمن المنظومة التأمينية، والفترة المقبلة سيعمل على دخولهم ضمن المنظومة الضريبية.



أشار إلى أن الاتحاد نجح بجهوده فى تحصيل 1.5 مليار جنيه من هؤلاء التجار للدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تشهد دخول الصيادلة وجهات أخرى ضمن المنظومة الإلكترونية التى يدشنها الاتحاد.



قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن %40 من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات المالية والمصرفية، أى 2.5 مليار مواطن، وفى مصر هناك بعض الإحصاءات التى تشير إلى أن 17 مليون مواطن فقط فى مصر يحصلون على الخدمات المالية.



طالب بضرورة وضع آلية لقياس مدى انتشار الشمول المالى فى مصر، فى ظل تعدد الجهات التى تعمل فى هذا الإطار، وبالتالى يجب وجود آلية لتحديد موقع مصر بالضبط فيما يتعلق بهذه الفكرة.



أضاف أن القطاع غير الرسمى فى مصر مرتفع فى مصر وتتجاوز نسبته %50، ما يستلزم الحديث عن أهمية دمج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية، قبل الحديث عن تحقيق الشمول المالى، والوصول للفئات المهمشة فى المناطق النائية.



وتابع: «لدينا فى البنك الزراعى المصرى 3 ملايين عميل نسبة كبيرة منهم من صغار المتعاملين، كما نعمل حاليًا على كارت الفلاح الذى يخدم 5.5 مليون فلاح ما يحقق التنمية الاقتصادية ويمكن الدولة من توفير الخدمات لهذه الفئة».



أشار إلى أن شركة إى فينانس أصدرت 2.2 مليون كارت للفلاحين، من المقرر أن يصدر فى المرحلة الثانية 5.5 مليون كارت، ومن المقرر أن يتطور الكارت ليستطيع العميل الحصول على الخدمات المصرفية من خلال هذا الكارت.



قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، إن البنوك والجهات لن تستطيع الوصول لأى عميل جديد، وتلبية احتياجاته دون تطبيق التكنولوجيا الرقمية وتوفير المعلومات المطلوبة.



أشار إلى أن بنك ناصر يركز فى خدمات على الفئات الأكثر احتياجًا، وقدم خلال الأيام الماضية خدمة جديدة لحصول السيدات المطلقات على النفقة من خلال المحمول، بدلا من الذهاب لفرع البنك.



أوضح أن البنك حصل بتعليمات من الرئيس السيسى على 250 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة فى العام الماضى، ويعمل البنك حاليًا فى توصيل هذه الخدمات عن طريق كروت الدفع بالتعاون مع شركة إى فينانس.



أعلن عن استهداف البنك التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية للمساهمة فى نشر الشمول المالى، مع تطبيق خطة إعادة الهيكلة.

قال ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم موردى الحكومة، وأن منظومة الحسابات الإلكترونية التى تنتهى مارس 2018 تخلق نظامًا متكاملًا لتنفيذ العمليات المالية للحكومة.



تابع أن الحكومة تستهدف توعية المواطنين بأهمية الخدمات المالية وتطوير المنظومة الإلكترونية ويتوجه المواطن بذاته للبنوك لفتح حساب انطلاقًا من إحساسه بأهمية هذه الخطوة.



من جانبه قال عمر أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى، إن الفترة الماضية شهدت تغيرًا إيجابيًا فى القرارات الداعمة لتوصيل الخدمات المالية للمواطنين خاصة فى قطاع متناهى الصغر.



أكد أنه ضرورى تحديد العميل المستهدف بالضبط أثناء تقديم الخدمات التمويلية، موضحًا أن 70 - %75 من العملاء الحاليين فى قطاع التمويل متناهى الصغر يعملون فى القطاع المنتج لخدمة الاقتصاد القومى.



وأشار إلى أن %15 من العملاء أقل من السن القانونية، لافتًا إلى أنه ضرورى دخول خدمات المحمول فى تطوير الخدمات المالية مثل التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.



وأوضح أن الشركات تسعى الفترة الحالية لاستخدام الحلول التكنولوجية للوصول للعملاء وإقناعهم بأهمية استخدامها لحلول التنمية وتجارتهم وأعمالهم.