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اقتصاد وأسواق
البنك الدولي: دخل الصادرات الزراعية بمصر قارب عائدات قناة السويس
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 11:00 ص
الصادرات الزراعية
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الصادرات الزراعية
مصر أعلي دولة في العالم إنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية
الصاوي أحمد ومحمد مجدي
أكد سيميون إيهوي، مدير شعبة الممارسات الزراعية العالمية في البنك الدولي، أن إنتاجية محاصيل الأرز والقمح والقطن والذرة هي الأعلي في العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية تتساوي حاليا مع دخل قناة السويس في مصر، وهو مؤشر جيد علي تطور الإنتاج الزراعي بها.
وأوضح إيهوي أنه علي الرغم من وصول عدد السكان في مصر لأكثر من 100 مليون، لكن الزراعة المصرية حققت نتائج إيجابية في توفير الغذاء للسكان في مصر.
وأضاف خلال كلمته في فاعليات المنتدى الدولي للاستثمار الزراعي، أن التحدي الأكبر للزراعة في مصر هو وصول عدد السكان لـ140 مليون نسمة في 2030، وكذلك إقامة السدود في أعالي النيل، والانبعاثات الحرارية.
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