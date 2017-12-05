التراجيديا اليمنية.. إلى متى؟

انتفض اليمن منذ سبتمبر 1962 خالعاً عن نفسه مسمى «السعيد» التى لم تكن تتفق مع بدائيته المتخلفة كما لو أنه ما زال فى القرون الوسطى، فإذ بالانقلاب العسكرى على حكم «الأئمة» ينزلق به وبالمنطقة إلى حروب متصلة حتى نهاية 1973.. (وحتى الآن) الكل فيها خاسر- ربما تحقيقاً لمأثورة تراثية تعنى «إذا عطس اليمن مرض العرب»، ورغم احتفاظ اليمن بنظامه الجمهورى المستحدث آنئذ فإنه لم ينعم بالاستقرار المنشود فى ظل توافقية قبلية استطاع بالكاد الرئيس «على صالح» 1978 ولنحو ثلاثة عقود تالية- تحقيقها- حتى اندلاع انتفاضة شعبية ضده فى 2010 - دامت ثلاث سنوات- قبل أن تطيح به تسوية سياسية فيما عرف بـ«المبادرة الخليجية».. ليخلفه نائبه «الهادى منصور» باعتراف دولى ودعم من السعودية، إلا أن «صالح» لم يغادر البلاد، شأن نظرائه الذين طاحت بهم انتفاضات «الربيع العربى»، بل بقى فيها مع بقايا من وحدات الجيش تأتمر بضباط من أسرته.. فضلاً عن زعامته لحزب «المؤتمر الشعبى» الذى له الأغلبية فى مجلس النواب، ما مكنه فى العام 2014 عبر التحالف مع أعدائه اللدودين «الحوثيين».. الاستيلاء على العاصمة صنعاء ومديريات مهمة.. قبل هرب الحكومة الشرعية إلى عدن جنوباً.. حيث تتمتع بدعم السعودية التى قادت تحالفاً دولياً، لصالحها، ضد الحوثيين- صالح- إيران، فيما يتعرض الشعب اليمنى لفظائع إنسانية نتيجة المعارك المحتدمة بين الجانبين- لا تزال- دون غالب أو مغلوب، وبالتوازى مع جهود أممية ودولية للتوصل إلى تسوية سياسية للحالة اليمنية.. أمسك «صالح» خلالها العصا من منتصفها.. إلى أن دارت بينه وبين حليفه فى الحرب (الحوثيين) مواجهة مسلحة نهاية نوفمبر الماضى.. انزلقت بهما منذ 12/2.. إلى مرحلة اللا عودة من خلال حرب شوارع استخدما فيها مختلف أنواع الأسلحة، ذلك فيما يطالب زعيم الحوثيين بتحكيم العقل لنزع فتيل «الفتنة».. يعلن «صالح» أن الشرعية منوطة بمجلس النواب، فى الوقت الذى لا تخفى فيه قيادة التحالف الدولى دعمها للأخير، إلا أن وزارة الدفاع ما زالت خاضعة لسيطرة الحوثيين.. وتعمل لإنجاح لجان وساطة قبلية وعسكرية وسياسية لنزع فتيل الحرب فى صنعاء.. التى يؤكد «صالح» من جانبه السيطرة على عشر مديريات من مداخلها وفى محيطها.. لتسقط قريباً فى أيدى قواته، إلا أن مسرح العمليات بين حليفى الحرب لم يحسم بعد النتائج النهائية بين «صالح» المتلمظة عيناه للعودة إلى عرشه المفقود.. وبين الحوثيين المسيطرين- لا يزالون- على أقاليم مهمة فى اليمن (صعدة- حجة.. إلخ)، ذلك فيما الحرب الدعائية (والمذهبية) بين السعودية وإيران اللتين يحارب اليمنيون بالوكالة عنهما.. ما زالت مشتعلة دون بصيص أمل لتوافقات محتملة.



إلى ذلك، تدخل الحالة اليمنية منعطفاً جديداً.. ليس من المعلوم لمن يكون الفوز، إلا ربما إلى جانب «صالح» الذى وإن يقارب خطوطه مع السعودية.. إلا أنه من غير المتوقع أن يقطعها مع إيران- ولا مع حلفائهما المحليين- فى محاولات حثيثة لتأكيد وضعيته كرمانة ميزان فى الأزمة المحتدمة بين الحوثيين والحكومة الشرعية.. لربما يكون فيها هو الفائز المنتظر فى لعبة الأمم والعروش الموسيقية، إلا أن مقتله منذ ساعات قضى على مهاراته السياسية فى اللعب على كل الحبال، فيما يبقي السؤال قائماً: إلى متى سوف تظل التراجيديا اليمنية؟