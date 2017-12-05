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عقـــارات
بدء نقل سكان عمارات القطامية لمشروع الأسمرات.. السبت
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 10:47 ص
مها يونس: طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بمشروع بشاير الخير "1" بعمارات منطقة غ
أخر الأخبار
مها يونس: طلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بمشروع بشاير الخير "1" بعمارات منطقة غ
بدور إبراهيم
صرح الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه سيتم البدء في نقل شاغلي وحدات المرحلة الأولي بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك صباح يوم السبت المقبل، ولمدة 3 أيام، إلى الوحدات الجديدة التي تم تخصيصها لهم بنظامي التمليك والإيجار بمشروع الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة، موضحاً أنه سيتم نقل 130 أسرة من عمارات المرحلة الأولى التي تم التعامل عليها، حيث قامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقلهم، إلى الوحدات الجديدة المؤثثة، والمزودة بالأجهزة الكهربائية.
وقال الدكتور حسام رزق: تم إجراء قرعة لتخصيص الوحدات للمواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بدون وجه حق، بمشروع الأسمرات بالمقطم، بعد قيامهم بدفع المقدمات، والتعاقد مع الهيئة، موضحاً أن مواطني عمارات المرحلة الأولى التي تم التعامل عليها، حصل بعضهم على الوحدات بنظام التمليك، والبعض الآخر بنظام الإيجار.
وأوضح أنه سبق تنظيم زيارة للمواطنين المخصصة لهم الوحدات بالأسمرات لمعاينة وحداتهم، حيث أبدوا سعادتهم ورضاهم، بقيام وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بحل مشكلتهم، وتوفير وحدات مشروع الأسمرات لهم.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه عقب نقل المواطنين إلى مشروع الأسمرات، سيتم التعامل مع الوحدات المستلمة وبدء إزالتها على الفور، تنفيذاً لتوصيات التقرير الفنى بإزالة جميع عمارات المشروع، نظراً لتدهور حالتها الإنشائية، وخطورتها على أرواح المواطنين.
وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن الهيئة حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.
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