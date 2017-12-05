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اقتصاد وأسواق
البنك الأوروبي: مصر لا تزال أكبر مستورد أقماح
الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 10:34 ص
القمح
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القمح
تغطية - محمد مجدي والصاوي أحمد
قالت كاترينا هانسن، نائب الرئيس بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إن مصر مازالت أكبر مستورد للقمح على مستوي العالم، وذلك بسبب زيادة السكان والتغير المناخي، ويجب أن تستمر فى إنتاج الحبوب.
وأكدت هانسن خلال كلمتها في مؤتمر تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر، أن القطاع الخاص في المنطقة عموما ومصر على وجه الخصوص لديه إمكانيات عالية جدا ويجب استغلالها بالشكل الجيد.
وأوضحت هانسن أن ذلك يضمن توفير استثمارات قوية والنهوض بالشكل الأمثل في القطاع الزراعي والذي تسعي إليه مصر من خلال الإصلاحات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية.
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