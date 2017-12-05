البورصة تدرس تنظيم تداول صناديق رأس المال المخاطر

محمد فريد

❐ فريد: صعب التكهن بتوقيت طرح «انبى».. والحكومة جادة فى تنفيذ البرنامج



كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية عن دراسة تنظيم قيد وتداول صناديق رأس المال المخاطر، باعتبارها حلقة وصل مهمة لاستهداف الشركات الناشئة التى لم ترتق بعد لفئة الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن خلق ملاذ تمويلى لهذه الصناديق سيوفر الدعم المالى والسيولة اللازمة للارتقاء بتلك الشريحة من الشركات.



وأوضح فريد، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن ادارة البورصة تعكف حاليا على استكمال الادوات المالية واليات التداول المفقودة بالسوق مثل بورصات السلع والعقود والية بيع الاسهم المقترضة «SHORT SELLING»،وتحديث ضوابط الادوات والاليات الحالية مثل الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، بما يعزز من حجم السيولة بالسوق.



وحول توقيت بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قلل فريد من امكانية التكهن بدول زمنى لطرح شركة «انبى» والتى تعد الاقرب للطرح بقائمة الشركات المستهدفة بالبرنامج، مرجعا ذلك الى تجهيز الشركة نفسها وليس تباطؤ من القائمين على انجاز هذا الملف.



وأكد أن الحكومة تسعى إلى ضمان النجاح القوى بأول الطروحات لكى يكون تجربة مبشرة لاستكمال باقى البرنامج، مؤكدا ارتفاع اهتمام الاستثمار العالمى بالبورصة المصرية، ما انعكس فى تضاعف احجام التداول والاستثمارات الاجنبية، الامر الذى حفز الدولة على السعى للاستفادة من هذا الرواج والاسراع فى طرح شركاتها.