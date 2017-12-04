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استثمار
الأورمان ترصد 5 ملايين جنيه ﻹعمار قرية الروضة
الإثنين 04 ديسمبر 2017 10:56 م
جمعية الأورمان
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جمعية الأورمان
أحمد صبرى
قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنهم بالتعاون مع شركة حديد المصريين سيتكفلون ببناء قرية الروضة من أسقف وصرف صحي وكهرباء وإنارة، وسيتم تسليمها للأهالى أول فبراير المقبل.
وأضاف، فى مداخلة له مع برنامج كل يوم على قناة on E، أن الجمعية رصدت لتلك الحملة 5 ملايين جنيه، إضافة لإنشاء أنشطة مستدامة مثل بناء مصانع للعلف والملح.
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