الأورمان ترصد 5 ملايين جنيه ﻹعمار قرية الروضة

أحمد صبرى

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنهم بالتعاون مع شركة حديد المصريين سيتكفلون ببناء قرية الروضة من أسقف وصرف صحي وكهرباء وإنارة، وسيتم تسليمها للأهالى أول فبراير المقبل.