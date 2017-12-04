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سيـــاســة
أسرة على عبد الله صالح تتسلم جثمانه
الإثنين 04 ديسمبر 2017 09:44 م
مقتل على عبد الله صالح
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مقتل على عبد الله صالح
أحمد صبرى
قال فواز المنيفي القيادي فى حزب المؤتمر الشعبي اليمنى، مساء اليوم الاثنين، إن أسرة الرئيس السابق على عبد الله صالح تسلمت جثمانه.
وأضاف فى مداخلة له مع برنامج على مسؤليتي على قناة صدي البلد، أن الحوثيين قتلوا عدة أشخاص مع صالح منهم ابنه مدين وعدة وزراء وتمكنوا من اعتقال ابنه خالد، وهناك أنباء عن مقتل أمين عام الحزب .
وأوضح أن أسرة صالح تمكنت من استلام الجثمان من جماعة الحوثي التى قتلته.
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