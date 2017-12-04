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سيـــاســة
مطار برج العرب يشهد أول تجربة طوارئ موسعة بالشرق الأوسط
الإثنين 04 ديسمبر 2017 08:33 م
تجربة طورائ بالمطار
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تجربة طورائ بالمطار
لمواجهة الأزمات والأمراض
دعاء محمود
شاركت مصر للطيران في تجربة الطوارئ الموسعة التي نفذت اليوم الاثنين لأول مرة بالشرق الأوسط بمطار برج العرب بحضور محافظ الإسكندرية وقيادات الطيران المدني ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وتضمنت التجربة التدربب علي التعامل مع حالات المسافرين الذي يتم اكتشاف اصابتهم بأعراض وبائيه وامراض معدية اثناء سفرهم علي متن الرحلات وذلك في إطار استعدادات الشركة لمواجهة الازمات وتقييم امكانات وجاهزية الشركة في مواجهة مثل الأحداث الطارئة.
بدأت التجربة جوًا على متن طائرة حقيقية لمصر للطيران من طراز ايرباص " 320 " وعلى متنها 120 راكب بالإضافة إلى 7 من طاقم الطائرة في رحلة تستغرق 5 ساعات من الطيران المتواصل وليس نموذج محاكاة طائرة.
وقام راكبان باستدعاء أحد افراد طاقم الضيافة وطلب المساعدة لشعورهما بإعياء شديد، وأحدهما يعاني من قييء مدمم والثاني نزيف أنف مستمر.
وأخطر مدير الطاقم قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكبين والذي بدوره بإخطار وحدات المراقبة الجوية وكذا محطة الشركة بمطار برج العرب، وإبلاغه بالوضع علي الطائرة واحتياجه لطبيب حجر صحي
وتم إعلان حالة الطوارئ بالمطار، بإطلاق سارينة الانذار وتفعيل غرفة الأزمات التابعة للشركة وابلاغ الجهات المعنية بإدارة الأزمة طبقا لمخطط سريان البلاغ من مركز العمليات وتهبط الطائرة بمطار برج العرب الدولي، ثم يتم توجيه الطائرة بمجرد الوصول للمطار بواسطة الإرشاد إلى المنطقة المعزولة مع عمل كردون أمني حولها وبدء التعامل مع الحالة.
وبالتزامن تم اتخاذ قرار من قبل غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران بارسال طائرة خاصة من طراز الامبراير E-170 لنقل الـ GO TEAM و الـSAT TEAM وأفراد الحجر الصحي الوقائي للتعامل الركاب واستقبال أسر الركاب وذويهم بالمطار.
من جانبه، قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن المشاركة في مثل هذه التجارب تدعم وتعزز من قدرة الشركة وإمكاناتها في مواجهة تلك الاأمات وبحرفية تامة.
وأشاد بنجاح التجرية وفرق مصر للطيران المشاركة وتنوي مصرللطيران تكرارها في المستقبل..
جدير بالذكر أنه تم تدريب و تأهيل أكثر من 460 مشارك من الجهات المختلفة .
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