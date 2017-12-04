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عيار 21
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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات
الإثنين 04 ديسمبر 2017 08:18 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
وعيار ٢١ يسجل 630 جنيها للجرام
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو ٥ جنيهات اليوم الاثنين بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1274 دولار أمريكي.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ سجلت 630 بدلا من 635 جنيه.
وأضاف واصف للمال أن عيار ١٨ سجل 540 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 720 جنيها مقابل 726 جنيها، وانخفضت الأوقية لنحو 1274 دولار بدلا من 1280 دولار، وسجل الجنيه الذهب 5044 جنيها.
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