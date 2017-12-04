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الطبي العالمي يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم تدريبات دولية
الإثنين 04 ديسمبر 2017 08:09 م
المركز الطبي العالمي
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المركز الطبي العالمي
بدور إبراهيم
وقع المركز الطبى العالمى بروتوكول تعاون مع اللجنة المشتركة الدولية (jci) لتنظيم عدد من الدورات التدريبية الهامة لبناء وتأهيل الكوادر الطبية والعاملين فى القطاع الطبى من مختلف التخصصات
وتبدأ التدريبات في الفترة من الأول من يناير المقبل حتي شهر أغسطس 2018 بالمركز الطبي العالمي من خلال العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل وفقاً لاحدث النظم العالمية .
ووفق بيان لوزارة الدفاع، تأتى أهمية البرتوكول فى تنظيم مثل هذه الدورات للمرة الاولي خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد حصول المركز الطبي العالمي علي شهادة الإعتماد للجنة المشتركة الدولية (jci) التي تتيح للمركز نقل الخبرات العالمية ، وإعداد وتدريب الكوادر الطبية والادارية القادرة علي الارتقاء بنظم التطوير والتحديث داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني ، لتضاهي كبري المستشفيات والمراكز الطبية علي المستوي الدولي من حيث المنظومة الطبية والرعاية الصحية والسلامة المهنية .
من جانبه أكد اللواء طبيب عمرو حسين حجاب مدير المركز الطبي العالمي على الحرص الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة في تحسين الاداء الطبي والتطوير المستمر في منظومة الرعاية الصحية المقدمة داخل المنشآت والصروح الطبية داخل القوات المسلحة بما يضاهي المعايير الطبية العالمية بجانب توفير التدريب ونقل الخبرة للنهوض بالمنظومة الطبية داخل المجتمع المدني
فيما عبرت السيدة بولا ويلسن رئيس اللجنة الدولية المشتركة (jci) عن سعادتها بتنظيم مثل هذه الدورات فى مصر ، مشيده بالتطوير المستمر داخل المركز الطبى العالمى وما يضمه من نخبة من افضل الكوادر الطبية التى تواكب أحدث النظم العالمية .
حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة كلية طب القوات المسلحة .
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