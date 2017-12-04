صعود 5 بورصات عربية بقيادة الدوحة

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين وسط تداولات قوية بقيادة الدوحة التى حققت أكبر زيادة لها منذ حوالى 5 شهور مع تزايد الآمال بالتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية بين قطر وأربع دول عربية أخرى وهبوط بورصتين منها مصر.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 2.2 % ليصل إلى 7930 نقطة مع ارتفاع حجم التداول لأكثر من ضعفى مستواه في الجلسة السابقة ولكن لا يزال المؤشر منخفضا 20 % عن مستواه قبل أن تفرض الدول العربية الأربع عقوبات على الدوحة في يونيو الماضى.



وقفز سعر سهم شركة إزدان القابضة العقارية التي تضررت بشدة جراء تباطؤ سوق العقارات القطرية الذي تفاقم بفعل الأزمة الدبلوماسية بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % كما ارتفع سعر سهم شركة قطر للتأمين ولها أنشطة في دولة الإمارات 4.7 % وسجلت أيضا أسهم البنوك التي تضررت من سحب ودائع خليجية بسبب الأزمة أداء قويا مع صعود سعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 4 % .



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 1 % ليزداد إلى 4327 نقطة ومؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بأكثر من 0.3 % ليتقدم إلى 3432 نقطة.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % ليرتفع إلى 7103 نقطة في تداول نشط ليحقق مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي بيما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 6222 نقطة .



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحوالى 1 % لينزل إلى 14572 نقطة وهبط سعر سهم شركة بالم هيلز للتعمير 2.4 % وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.5 % ليهبط إلى 1274 نقطة.