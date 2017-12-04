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سيـــاســة
إحالة العقيد قنصوة للمحاكمة العاجلة وتأجيل الجلسة لـ6 ديسمبر
الإثنين 04 ديسمبر 2017 08:01 م
العقيد أحمد قنصوة
أخر الأخبار
العقيد أحمد قنصوة
إيمان عوف
قال المحامي أسعد هيكل، محامي العقيد أحمد قنصوة، الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، إنه أثناء تقدمه اليوم بطلب التصريح لأسرته بزيارة له في مقر محبسه، فوجئ بصدور أمر من المدعي العام العسكري بإحالته إلي محاكمة عسكرية عاجلة، تحدد لنظرها صباح اليوم الإثنين.
وأضاف هيكل أن العقيد قنصوة حضر من محبسه، وامتثل أمام محكمة جنح شمال القاهرة العسكرية برئاسة العقيد طارق خطاب.
وأوضح أن المحاكمة تأجلت لجلسة يوم الأربعاء القادم الموافق 6 ديسمبر 2017.
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