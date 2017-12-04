EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
جهاز تنمية المشروعات: تدريب 2000 شاب على إنشاء مشروع ناجح
الإثنين 04 ديسمبر 2017 07:49 م
مشروعات متناهية الصغر
أخر الأخبار
مشروعات متناهية الصغر
دعاء حسنى وأحمد الدسوقى
قال هانى عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم الانتهاء من تدريب 2000 شاب على كيفية إنشاء مشروعات ناجح خلال الشهور الماضية.
ولفت خلال الجلسة الأخيرة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه "المال جى تى إم"، إلى أن 40% من الشباب الذى تم تدريبه حصل على تمويل من الجهاز.
وأشار إلى أن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة أثرت على تمويلات الجهاز لمدة لا تتجاوز شهرًا.
وقال إن الجهاز قرر فى عام 2005 الدخول بشكل مباشر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بجانب التمويلات التى يتم ضخها للشركاء من البنوك والشركات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا