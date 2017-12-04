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بورصة وشركات
أوراسكوم تتوقع التخارج من تمويل القابضة خلال شهر
الإثنين 04 ديسمبر 2017 07:38 م
خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية
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خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية
أسماء السيد
كشف خالد بشارة العضو المنتدب بشركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية"، عن اقتراب شركته من اانتهاء من عملية بيع شركة "تمويل القابضة"، مرجحًا البت بالصفقة خلال منتصف الشهر الحالى، بحد أقصى بداية يناير المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش مؤتمر "رؤية الرؤساء التنفيذيين للشركات"، أن شركته تفاضل خلال الأيام القليلة المتبقية فيما بين العروض المقدمة، على أن يتم الانتهاء من الصفقة خلال الفترة سالفه الذكر.
يذكر أن "اوراسكوم للفنادق" كانت قد صرحت لـ "المال" سابقًا عن تلقيها ٤ عروض لبيع "تمويل" من أحدها من تحالف مصرى- أجنبى، والثلاثة الأخرى من مستثمرين محليين، بحيث تتولي شركة "هيرمس" إدارة الصفقة، مفسره رغبتها في التخارج إلى كون نشاطها لا يتناسب مع نشاط «أوراسكوم للفنادق والتنمية» الأساسى، وتريد الأخيرة إظهار قوائمها المالية بشكل يعبر عن نشاطها الرئيسى فقط.
وتمتلك «أوراسكوم للفنادق» نحو %87 من رأسمال «تمويل القابضة»، فيما تتوزع النسبة الأخرى بين عدد من المستثمرين المصريين والأجانب.
وتمتلك شركة «تمويل القابضة» عددًا من شركات الخدمات المالية هى: «تمويل للتمويل العقارى»، و«تمويل للتأجير التمويلى»، و«تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات»، و«OIB» للوساطة التأمينية.
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