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نقل وملاحة
بروتوكول تعاون لتطوير منطقة باعة مترو شبرا الخيمة
الإثنين 04 ديسمبر 2017 07:23 م
بروتوكول تعاون
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بروتوكول تعاون
محمود محسن
شهد كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وحى غرب شبرا الخيمة، الخاص بإنشاء 150 باكية نموذجية للباعة الجائلين بمحيط محطة مترو شبرا الخيمة وأسفل سلالم المشاه، وفى أملاك المترو داخل الشارع تخطيطياً، ويتم تنفيذها على أربعة مراحل.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين وزارة النقل ومحافظة القليوبية، فى مجال تطوير مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، وستبدأ المرحلة الاولى بمحطة شبرا الخيمة كأول محطة نموذجية، باعتبارها بداية الخط الثانى وأكبر محطة ذات كثافة عالية من الركاب .
ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن ذلك الاتفاق يأتي تماشياً مع خطة الدولة وإستراتيجيتها لاحتواء الباعة الجائلين وتسكينهم فى أماكن نموذجية بحيث لا تعوق حركة التسير والمشاه.
وأضاف أن البروتوكول يخدم الباعة الجائلين أبناء محافظة القليوبية،
وأكد أن الأولوية للمتواجدين حالياً بمحيط محطة مترو الأنفاق، بشرط استيفاء الصحيفة الجنائية والسياسية من قبل الجهات الأمنية.
وقرر عشماوى بتشكيل لجنة لحصر كافة الباعة الجائلين المتواجدين فى نطاق المحطة والتى تنطبق عليهم الشروط لتسليمهم الباكيات بعد الانتهاء من تنفيذها.
ومن جهته قال المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق ان البروتوكول يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وأضاف أن تنفيذ الباكيات سيكون على نفقة شركة المترو ويتم استردادها ممن سيتم التخصيص لهم على الفور مجرد توقيع العقد.
وأوضح أنه سيكون هناك تحديد مقابل حق الانتفاع الشهرى بهذه الباكيات وسيتم بمعرفة لجنة مشكلة من شركة المترو بالأشتراك مع حى غرب شبرا الخيمة.
وبدوره أعلن المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بخطوط مترو الأنفاق، أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة التطوير الشامل لمحطة شبرا الخيمة داخلياً وخارجياً والتى تحتوى على تركيب سلالم متحركة ومصاعد كهربائية وعمل صالتين لاستقبال الركاب بمقدمة الرصيف واخرى بنهاية الرصيف، بتكلفة تبلغ حوالى 140 مليون جنيه، فى محاولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة الركاب بالمحطة .
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